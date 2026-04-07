Süper Lig’de dev maç haftası sonrası zirve iyice karıştı. Trabzonspor’un G.Saray’ı puansız göndermesi, F.Bahçe’nin de 90+11’de penaltıyla Beşiktaş’ı yıkması şampiyonluk yarışında kartların yeniden dağılmasına sebep oldu.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun final düzlüğüne girilirken, şampiyonluk yarışı son yılların en çekişmeli senaryosuna sahne oluyor. Galatasaray (64*), Fenerbahçe (63) ve Trabzonspor (63) arasındaki bu amansız takipte, kalan 6 haftalık (G.Saray için erteleme maçıyla birlikte 7 maçlık) fikstür her şey belirleyecek. İşte üç devin şampiyonluk yolundaki engebeli hartası ve kritik virajları:

G.SARAY DIŞ SAHADA KAYIP

G.Saray’ın en büyük avantajı, yarınki Göztepe erteleme maçı. Bu maçı kazanırsa farkı 4’e çıkaracak. Ancak üç mağlubiyetini de dış sahada alan G.Saray, dört maçını deplasmanda oynayacak. RAMS Park’taki F.Bahçe derbisi, şampiyonluk için “mutlak galibiyet” maçı. Ayrıca Galatasaray’ın G.Birliği deplasmanı, rakibinin ligde kalma savaşı vermesi sebebiyle çok sert geçebilir.

Trabzonspor - Galatasaray

FENER RÜZGÂRI ALDI

Derbi galibiyetiyle rüzgârı arkasına alan F.Bahçe’nin fikstürü, G.Saray’a oranla daha “dengeli” duruyor. 31. haftadaki G.Saray deplasmanı şüphesiz sezonun finali olacak. Ancak Başakşehir ve Konya gibi dirençli takımlarla oynayacak olmaları hata payını sıfıra indiriyor. Son haftayı ligin dibindeki Eyüpspor ile kendi sahasında oynayacak olması, muhtemel bir “şampiyonluk kutlaması” için büyük bir fırsat.

Fenerbahçeli oyuncuların galibiyet sevinci

FIRTINA SERT ESİYOR

Galatasaray galibiyetiyle yarışa tutunan Trabzonspor, sessiz ve derinden ilerliyor. 33. haftadaki Beşiktaş deplasmanı, Trabzonspor’un şampiyonluk gidişatını belirleyebilir. Bu maçtan 3 puan çıkarırlarsa, diğer iki rakibinin birbirini kıracağı haftalarda zirveye oturabilirler. Kalan altı maçın üçü (Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği) kendi evinde. Özellikle son hafta zayıf rakibi karşısında avantajlı.

DÜĞÜM NEREDE ÇÖZÜLÜR?

Psikolojik eşik (8 Nisan): G.Saray, Göztepe’yi yenemezse ligde üç takımın da puanları neredeyse eşitlenecek. Bu durum, Türkiye tarihinin en gergin haftalarını başlatır. Ve aslında herkesin beklediği sezon finali… Yani 31. hafta… RAMS Park’taki G.Saray-F.Bahçe derbisi, kelimenin tam anlamıyla bir “6 puanlık maç.” Bu maçın galibi, şampiyonluk oranını %80’in üzerine çıkarır.

Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sevinci

YÜZDE 44 CİMBOM!

Süper Lig tarihinin en kaotik ve heyecan dolu finallerinden birine girerken, futbol kamuoyu kimin ipi göğüsleyeceği sorusuna kilitlendi. G.Saray’ın Trabzon deplasmanında ağır bir yara alması ve F.Bahçe’nin Beşiktaş derbisini kazanarak “Ben buradayım” demesiyle kartlar yeniden karıldı. Peki, gelişmiş algoritmalar ve son 10 yılın lig dinamikleri ne diyor? İşte yapay zekânın kalan yedi hafta için yaptığı şampiyonluk simülasyonu…

Şampiyonluk simülasyonu

ASLAN HÂLÂ FAVORİ

Yapay zekâ analizine göre, G.Saray’ın Trabzonspor yenilgisine rağmen hâlâ favori görülmesinin en büyük sebebi yarın oynayacağı Göztepe maçı. Eğer sarı kırmızılılar bu eksik maçını kazanırsa, puan farkını tekrar 4’e çıkaracak. Beşiktaş derbisini kazanan F.Bahçe, yapay zekânın “momentum” parametresinde en yüksek puanı aldı. Derbi galibiyetleri, takımların kalan haftalardaki hata payını istatistiksel olarak %15 oranında azaltıyor.

Lucas Torreira

FENER HEP KAZANMALI

F.Bahçe için en büyük risk, deplasman karnesi. Yapay zekâ, sarı lacivertlilerin şampiyonluk için kalan maçların hepsini kazanması gerektiğini öngörüyor. G.Saray’ı deviren Trabzonspor, simülasyonda “Sürpriz Faktörü” olarak tanımlanıyor. Puan olarak ortak olmalarına rağmen ihtimalin %22’de kalmasının sebebi, fikstürde üst sıralardaki takımlarla olan maçlarını büyük oranda tamamlamış olmaları ve rakiplerinin birbirleriyle oynayacak olması. Yapay zekâ, şampiyonun son hafta netleşeceğini öngörüyor. Simülasyonların %60’ında şampiyon, son haftaya girilirken sadece 1 veya 2 puan farkla önde görünüyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

GALATASARAY

GÖZTEPE (D)

KOCAELİSPOR

G.BİRLİĞİ (D)

FENERBAHÇE

SAMSUNSPOR (D)

ANTALYASPOR

KASIMPAŞA (D)

FENERBAHÇE

KAYSERİSPOR (D)

ÇAYKUR RİZESPOR

GALATASARAY (D)

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR (D)

EYÜPSPOR

TRABZONSPOR

ALANYASPOR (D)

BAŞAKŞEHİR

KONYASPOR (D)

GÖZTEPE

BEŞİKTAŞ (D)

GENÇLERBİRLİĞİ

