TFF'nin 'erteleme' maddesi ne diyor? Malcom Bokele, Galatasaray maçında yok
Göztepe forması giyen Malcom Bokele, Galatasaray ile oynanacak Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında forma giyemeyecek. Kamerunlu savunma oyuncusu, Gençlerbirliği karşısında cezalı duruma düştükten sonra skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe oyuncusu Malcom Bokele, deplasmanda Gençlerbirliği 'ni 2-0 yendikleri karşılaşmanın 54'üncü dakikasında sarı kart gördü. 68'inci dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkaran golü kaydeden Kamerunlu futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
İzmir temsilcisi, ligde erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Bokele, cezası sebebiyle İstanbul ekibine karşı takımını yalnız bırakacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrası şöyle:
Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.