Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe oyuncusu Malcom Bokele, deplasmanda Gençlerbirliği 'ni 2-0 yendikleri karşılaşmanın 54'üncü dakikasında sarı kart gördü. 68'inci dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkaran golü kaydeden Kamerunlu futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

İzmir temsilcisi, ligde erteleme maçında 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Bokele, cezası sebebiyle İstanbul ekibine karşı takımını yalnız bırakacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18'inci maddesinin 3'üncü fıkrası şöyle:

Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.