Süper Lig'de 3 haftalık program: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi
Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31'inci haftanın maç programı açıklandı. Ligin 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 29, 30 ve 31'inci hafta müsabakalarına ilişkin programı duyurdu.
29'UNCU HAFTA
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor
11 Nisan Cumartesi
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
13 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor
30'UNCU HAFTA
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
31'İNCİ HAFTA
24 Nisan Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa
25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor
26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
DEV MAÇ 26 NİSAN'DA
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.