Kastamonu’da doğurduğu bebeği poşete sararak çöp konteynerinin yanına bırakan genç anne hakkında karar çıktı. Ölümle burun buruna gelen bebek hayata tutunurken, mahkeme sanığa 12 yıl hapis cezası verdi.

Kastamonu’da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden gizleyen genç kadın, tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini poşete sararak çöp konteynerinin yanına bıraktı. Ölmek üzereyken bulunan bebek yaşam savaşını kazanırken, olayla ilgili yargılanan anne hakkında karar açıklandı.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, çöp konteynerinin yanında poşete sarılı halde yeni doğmuş erkek bebek buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bebek, doktorların yoğun çabasıyla hayata döndürüldü.

ANNE TESPİT EDİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu bebeğin annesinin C.Ç. olduğu tespit edildi. Genç kadının, ailesinden habersiz şekilde tuvalette doğum yaptığı, bebeğin öldüğünü düşündüğü için poşete koyarak çöpe attırdığı öne sürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebeğin ise koruyucu aileye teslim edildiği öğrenildi.

'PİŞMANIM' DEDİ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık C.Ç., mahkemede yaptığı savunmada pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Bebeğin vasisi ise çocuğun bakımını üstlenmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

MÜEBBET 12 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı “alt soydan kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi.

