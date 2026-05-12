Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu Bernardo Silva ile güçlendirmek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 takım arasına kalan sarı kırmızılılar, yeni sezona yeni hedeflerle girmek istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SILVA HEDEFİ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluğunu, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'i hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Manchester City'nin kaptanı Bernardo Silva.

SILVA'YA 3 YILLIK SÖZLEŞME

Sözcü gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Bernardo Silva için tüm şartlarını zorlama kararı aldı. Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun birçok talibi olsa da projeler ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Takımın liderliğini Silva'ya vermek isteyen sarı kırmızılılar, Portekizli oyuncuya yıllık 15 milyon avrodan 3 yıllık sözleşme teklif edecek.

Bernardo Silva - Declan Rice

CITY'DEN SEZON SONU AYRILACAK

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Portekizli yıldız, geçtiğimiz ay 8 yıllık Manchester City defterini kapatacağını duyurdu. Manchester City ile 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Bernardo Silva, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan kadronun da önemli bir parçasıydı.

