Sezon başında yaşanan oyuncu değişikliği ve yenilenen hikayesiyle ekran yolculuğunu sürdüren Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü bu hafta yayın akışından çıkarıldı. İzleyenler ''Kuruluş Orhan yeni bölüm neden yok, 24. bölüm ne zaman?'' sorularını gündeme getirirken dizinin ekranlar gelmeme sebebi de netlik kazandı. İşte detaylar...

Final kararı alındığı duyurulan Kuruluş Orhan dizisinin 13 Mayıs Çarşamba günü ATV yayın akışından kaldırıldı. Yaşanan değişikliğin ardından sosyal medyada da dizinin geleceğine ilişkin yorumlar hız kazandı. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm neden yok, 24. bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Kanalın güncel yayın planında yapılan değişiklik sonrası dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ekrana geleceği açıklandı.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadele nedeniyle Kuruluş Orhan’ın yeni bölümü bir hafta ertelendi.

ATV’nin açıkladığı yayın akışına göre saat 20.30’da kupa maçı yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü yerine ise gece saatlerinde tekrar bölümü ekranlara gelecek.

KURULUŞ ORHAN 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler Kuruluş Orhan’ın 24. bölüm tarihine çevrildi. Şu an için farklı bir planlama açıklanmazsa dizinin yeni bölümünün gelecek hafta çarşamba akşamı 20 Mayıs 2026'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPACAK?

Televizyon kulislerinden gelen bilgilere göre Kuruluş Orhan için final kararı alındığı öne sürüldü. Herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde Kuruluş Orhan’ın 26. bölümde final yapacağı konuşuluyor. Yapım şirketinin ise yeni sezonda farklı bir projeye yönelmeyi planladığı ifade ediliyor.

