NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi için final kararı kesinleşti. Sezon boyunca gündemden düşmeyen yapımın ekran macerasının kaçıncı bölümde sona ereceği ve "Kıskanmak neden final yapıyor" merak edildi.

Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinde sona yaklaşıldı. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı yapım için final kararı alınırken, dizinin son çekim gününde duygusal anlar yaşandı. Özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran sahneleriyle sık sık gündeme gelen dizinin ekranlara veda edeceği tarih de netleşti.

KISKANMAK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinin final yapma nedenleri arasında reyting performansı öne çıktı. Sezon başında güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle büyük beklenti oluşturan yapım, ilerleyen bölümlerde beklenen izlenme oranlarına ulaşmakta zorlandı.

Kıskanmak neden final yapıyor, kaçıncı bölümde final yapacak?

KISKANMAK KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıskanmak dizisinin 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak 33. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Dizinin son olarak 32. bölümü yayınlanırken, ekip final çekimlerini tamamladı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER

Kıskanmak dizisinin oyuncu ve teknik ekibi, final sahnesinin çekimi için son kez sette bir araya geldi. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizinin son çekim gününde duygusal anlar yaşandığı öğrenildi.

Başrollerde yer alan Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Selahattin Paşalı, Beril Pozam, Ayda Aksel’in ekip arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

