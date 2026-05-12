İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen "Handala" adlı hacker grubu, on binlerce İsraillinin cep telefonuna doğrudan sızarak mesaj yayınladı.

İsrail merkezli Kanal 12'nin ve İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars tarafından duyurulan habere göre Handala isimli hacker grubu İsrail’in siber savunma kalkanını aşarak on binlerce kullanıcıya aynı anda ulaştı.

"GÜVENDE DEĞİLSİNİZ"

Hacker grubunun gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"İşgal altındaki topraklarda yaşayanlar! Bu son uyarıdır. Yakında başınızın üzerindeki gökyüzü yanan bir cehenneme dönüşecek ve direniş füzeleri yağmur gibi üzerinize yağacak. Hiçbir sığınak sizi kurtaramayacak hiçbir ev, sokak veya şehir misillemeden dolayı güvende değil. Füzeler indiğinde çıkış yok"

İranlı hackerlar on blnlerce İsrailli'nin WhatsApp’ı na aynı mesajı yolladı: Bizim için çalışın

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN"

Hacker grubu, korku saldığı İsraillilere aynı zamanda bir çıkış yolu teklif ederek, "İran ile iş birliği yapan ve bizimle iletişime geçen İsraillileri koruma altına alacağız" ifadesini kullandı.

