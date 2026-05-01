Bozdağ Film imzası taşıyan ve yayınlandığı günden bu yana dikkat çeken dönem dizisi Kuruluş Orhan’ın akıbeti netlik kazandı. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan yapımın ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği uzun süredir merak edilirken, diziye ilişkin final kararı alındığı ortaya çıktı.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu, başrolünde Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizinin, planlanan senaryo doğrultusunda ekran macerasını noktalamaya hazırlandığı öğrenildi.

26. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK Birsen Altuntaş’ın haberine göre, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde yapımın 26’ncı bölümde final yaparak izleyicisine veda etmesi bekleniyor.

YAPIM ŞİRKETİNDEN YENİ DİZİ Öte yandan Bozdağ Film’in yeni sezon hazırlıklarına da hız verdiği konuşuluyor. Yapım şirketinin, yeni dönemde ATV ekranları için Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstleneceği “Aşk ve Taht” adlı yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmayı planladığı ifade ediliyor.



BURAK ÖZÇİVİT VEDA ETMİŞTİ Dizinin başrolünde önceki sezonda Burak Özçivit yer alırken, yeni sezon öncesinde oyuncu ile yapım ekibi arasında ücret konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre Özçivit’in bölüm başına 4 milyon TL ücret beklentisinin karşılanamaması üzerine projeden ayrılma kararı aldığı konuşuldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kadroda önemli değişikliklere giden yapım, ATV ekranlarında yenilenen oyuncu kadrosuyla yoluna devam etti. Hikayede de zaman atlaması yapılarak dizi Orhan Gazi dönemine taşındı ve ismi “Kuruluş Orhan” olarak değiştirildi.

