Kurban Bayramı öncesi milyonların merakla beklediği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyelerindeydi. Milyonlar, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını merak ederken, beklenen açıklama geldi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE TARİHLERİ

Emekli ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler şöyle:

SSK EMEKLİLERİ

Maaş ödemeleri ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'i olanlar, mevcut ödeme günlerinde,

Maaş ödemeleri ayın 23 ve 24'ü olanlar 21 Mayıs tarihinde

Maaş ödemeleri ayın 25 ve 26'sı olanlar 22 Mayıs tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR

Maaş ödemeleri ayın 25 ve 26'sı olanlar 21 Mayıs tarihinde

Maaş ödemeleri ayın 27 ve 28'i olanlar 22 Mayıs tarihinde ikramiyelerini alacak.

EMEKLİ SANDIĞI

Emekli sandığı kapsamındaki emekliler ise 20 Mayıs tarihinde ikramiyelerini alacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesinde bu yıl değişiklik olmadı. Ramazan Bayramı'nda 4'er bin TL olarak yatırılan ikramiyeler, Kurban Bayramı'nda da aynı miktarda hesaplara aktarılacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Arefe Günü: 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs Cumartesi

