Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmaları nedeniyle ertelenen ligdeki Göztepe maçının tarihine ilişkin konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasındaki ertelenen Göztepe maçı hakkında konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'nin daha önce yaptığı açıklamayı hatırlattı.

"TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRAKİ HAFTA OYNANACAK"

Göztepe maçının tarihi hakkında konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Bizim başvurumuz olmasına gerek yok. Çünkü TFF elenmemiz halinde, Göztepe maçını Trabzonspor maçından sonraki hafta içine koyacağını belirtti. Normalde biz zaten böyle bir şey istemeyiz. Önce Trabzon, sonra İzmir deplasmanı. Ama yanılmıyorsam Türkiye Kupası kura çekimlerinde TFF yöneticisi Besim Bey bunu paylaşmıştı." dedi.

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR'UN MAÇLARI ERTELENMİŞTİ

Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapacakları maçlar otomatik olarak ileri bir tarihe ertelenmişti.

TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.



