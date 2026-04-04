Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi, penaltıdan bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Ankara temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadyumnu'nda oynanan maç, konuk ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68'inci dakikada penaltıdan Malcom Bokele attı.

Ligde 6 hafta sonra kazanan Göztepe, puanını 46'ya yükseltti. Teknik direktör Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan ve galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

Göztepe oyuncularının, Gençlerbirliği karşısında atılan gol sonrası sevinci

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİi: 0 - GÖZTEPE: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz)

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme)

Goller: Dk. 39 penaltıdan Miroshi, Dk. 68 penaltıdan Bokele (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe)

