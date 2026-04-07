Marmaray Üsküdar durağında yaşanan "üzücü olay" nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Seferlerde aksama yaşanması nedeniyle vatandaşlar, " Marmaray seferleri neden durdu, Üsküdar durağı çalışmıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Marmaray’da Üsküdar istasyonunda yaşanan olay nedeniyle Sirkeci–Üsküdar hattında trenler tek hat üzerinden ilerliyor. Seferlerde aksamalar yaşanırken, yetkililer alternatif ulaşım seçeneklerine yönelinmesi çağrısı yaptı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



