Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica, Casa Pia ile 1-1 berabere kaldı. Manın ardından deneyimli çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Mourinho'nun açıklaması, Portekiz basınındaki dedikoduların sona ermesi için yeterli olmadı.

Portekiz Ligi'nin 28'inci haftasında Casa Pia ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Birincilik imkansız. Ana hedefimiz ikincilik için mücadele etmek ve bu da artık bize bağlı değil. Son derece zor, tüm maçları kazansak bile Sporting'in sezon sonuna kadar 2 puan kaybetmesi gerekecek" dedi.

Jose Mourinho

"MENDES, MOURINHO'YA 'BIRAK' DEDİ"

CNN Portekiz'de Rui Santos, bu açıklamalar sonrası çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Santos'a göre; Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, Portekizli çalıştırıcıya Benfica'da devam etmemesini söyledi. Mourinho'dan gündem olay iddiaya cevap geldi.

"KENDİ KARARIMI KENDĞİM VERİRİM""

CNN Portekiz'e konuşan Mourinho, "Maç sırasında bir şey olduysa bilmiyorum, maçtan önce de hiçbir şey olmadı. Jorge Mendes menajerim ama kendi kararımı kendim veriyorum. Benim kararım Benfica'da devam etmek istediğim yönünde" ifadelerini kullandı.

Portekiz basınında, bu açıklamaya rağmen "Mourinho'nun Benfica'daki görevini bırakacağına" yönelik haberler devam etti.

