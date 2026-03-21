Teknik Direktör Jose Mourinho, hayatını kaybeden 67 yaşındaki yardımcısı Silvino Louro için düzenlenen saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup ettiği maçın başlama vuruşu öncesinde Jose Mourinho için oldukça duygusal bir an yaşandı.

GÖZYAŞYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Estádio da Luz'da uzun süren bir hastalığın ardından 67 yaşında hayata veda eden eski futbolcu Silvino Louro'nun anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekizli eski kaleci ve uzun süre teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Silvino Louro’nun anısına yapılan saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.

UZUN SÜRE MOU İLE ÇALIŞTI

Portekiz'de üst düzey bir kaleci olan ve milli takım formasıyla da birçok maça çıkan Silvino, futbolu bıraktıktan sonra neredeyse yirmi yıl boyunca Mourinho'nun takımlarında kaleci antrenörü olarak görev yaptı. Porto'da Mourinho ile birlikte çalıştı ve ardından Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'daki maceralarında da onu takip etti.

"HUZUR İÇİNDE YAT, KARDEŞİM"

Silvino'nun vefat haberinin duyulmasından birkaç saat sonra Mourinho, sosyal medya hesaplarında şu paylaşımı yaptı: "Şu anda ağlıyorum ama yine de gülebileceğim, bol bol gülebileceğim, senden bahsedebileceğim, her anını hatırlayabileceğim. Mourinho ailesinde seviliyorsun ve yaşamaya devam edeceksin. Her maçtan önce seni dinlemeye devam edeceğim: 'kardeşim, her şey yoluna girecek'. Huzur içinde yat, kardeşim."

