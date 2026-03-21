2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda oynanacak Türkiye - Romanya maçı öncesinde değerlendirmeler yapan Gheorghe Hagi, Lucescu'nun ardından Romanya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarına da cevap verdi. A Milli Futbol Takımı'nın çok yetenekli yıldızlara sahip olduğunu kaydeden Hagi, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı bir kenara bırakarak tek bir isim için uyardı.

Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda Romanya'nın Türkiye'ye konuk olacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE MAÇI İÇİN ODAKLANMIŞ DURUMDALAR"

Rumen basınından Pro Sport'a röportaj veren Hagi, Romanya'nın Türkiye ile oynayacağı maçın aday kadrosuna oğlu Ianis Hagi'nin de çağrılması hakkında sorulan bir soru üzerine, "Odaklanmış durumdalar. Hepsi! Herkesin bu maça çok bağlı olduğunu anlıyorum ve umarım çok iyi bir formda gelirler. Ve tırnak içinde, sürprizi yapmak için!" cevabını verdi.

"TECRÜBELİ OYUNCULAR VE BENCE YETENEKLERİ VAR"

Dünya Kupası'na katılmanın ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Hagi, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Dünya Şampiyonası'nda olmak özgüven kazandıracak ve aynı zamanda çok fazla deneyim. Zaten deneyimleri var, takımın büyük çoğunluğu uluslararası deneyime sahip. Olgunlar, genç oyuncuları da hesaba katarsak, şimdi onlar takımın temelini oluşturuyor, yükü onlar taşıyor. Tecrübeli oyuncular ve bence yetenekleri var." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN SADECE EV SAHİBİ AVANTAJ VAR"

Türkiye'nin bu maçta favori olduğu söylemlerine katılmadığını ifade eden Gheorghe Hagi, "Sadece ev sahibi avantajından dolayı favoriler! Gördüğüm tek avantaj bu, kendi sahalarında oynuyorlar, biz deplasmanda oynuyoruz. Sadece bu! Geri kalanına gelince, bence Avrupa Şampiyonası'na katılmış tecrübeye sahip bir Romanya milli takımından bahsediyoruz, ayrıca U21, U19 Avrupa Şampiyonalarında oynamış bir jenerasyon da var. Yani uluslararası tecrübeleri var, bu maçların ne anlama geldiğini biliyorlar. Önemli olan maça çok iyi bir formda çıkmak, birçok oyuncu formda ve iyi görünüyor. Avrupa Şampiyonası'na katıldılar, biz de katıldık. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadılar ama tıpkı bizim gibiydiler. Temelde, hem onlar hem de bizim için tecrübe önemli." dedi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU EN TECRÜBELİSİ"

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na dikkat çeken Rumen futbol adamı, "Türkiye'nin bence belki de herkesten daha tecrübeli bir oyuncusu var: Çalhanoğlu. Şu an oynadığı takımı da düşünürsek en iyi takımlarda oynamış, ayrıca tecrübeli, çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK ZEKİ"

"Geçtiğimiz günlerde sizin başarılarınızı hatırlatan bir gol atan Arda Güler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Hagi, "Bu vesileyle kendisini bu golünden dolayı tebrik etmek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte ve bunu başardığı için çok mutluyum. Yetenekli, genç bir oyuncu… Çok genç ve çok, çok yetenekli! Ayrıca çok zeki. Oyununda gördüğüm kadarıyla zekâ seviyesi yüksek. Olgun görünüyor, yaşından çok daha olgun, muhtemelen bu yüzden Real Madrid'de. İlk 11'de oynamak, orada olmak için çok erken geldi. İyi bir performans sergiliyor, maçtan maça gelişiyor. Ve yaşlandıkça tecrübesi de artıyor. Bence o ve Kenan Yıldız çok yüksek bir potansiyele, çok yüksek bir geleceğe sahip oyuncular çünkü ikisi de inanılmaz derecede genç ve çok iyi." ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER ÖNEMLİ DEĞİL"

Beşiktaş Park'ta oluşacak atmosfere de değinen Hagi "Stadyum önemli değil, onlar millet için oynuyorlar, her şeylerini verecekler! Şansımız olması için çok zeki olmamız gereken bir mücadele olacak. Duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmeliyiz ve bence takım bunu yapacak deneyime sahip. Futbolun doğası gereği, tek bir maç oynanması bir avantaj ve burada her şey olabilir." dedi.

