Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin teklifini 'Trabzonluyuz' diyerek reddetti
Fenerbahçe'nin Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Deniz Emre Ofli'yi transfer etmek istediği ancak oyuncunun ailesinin "Trabzonluyuz" diyerek teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
- Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için transfer çalışmalarına başladı.
- Deniz Emre Ofli'nin ailesi, Fenerbahçe'nin teklifini 'Biz Trabzonluyuz' diyerek reddetti.
- Oyuncu, Bayern Münih'in Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu ve performansıyla beğeni topladı.
- Bayern Münih, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a çıkarmayı planlıyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Bayern'de forma giyen Deniz Emre Ofli için nabız yokladığı ileri sürüldü.
"BİZ TRABZONLUYUZ" CEVABI
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için devreye girdi. Genç oyuncunun ailesi, Fenerbahçe'nin teklifini "Biz Trabzonluyuz" diyerek düşünmeden reddetti.
ADIM ADIM A TAKIM'A
Deniz Emre Ofli, Bayern Münih'in Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56. dakikasında oyuna dahil oldu ve performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a çıkarmayı düşünüyor.
