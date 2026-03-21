Fenerbahçe'nin Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Deniz Emre Ofli'yi transfer etmek istediği ancak oyuncunun ailesinin "Trabzonluyuz" diyerek teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Bayern'de forma giyen Deniz Emre Ofli için nabız yokladığı ileri sürüldü.

"BİZ TRABZONLUYUZ" CEVABI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Deniz Emre Ofli için devreye girdi. Genç oyuncunun ailesi, Fenerbahçe'nin teklifini "Biz Trabzonluyuz" diyerek düşünmeden reddetti.

ADIM ADIM A TAKIM'A

Deniz Emre Ofli, Bayern Münih'in Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçının 56. dakikasında oyuna dahil oldu ve performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Alman ekibi, oyuncuyu yeni sezonda A Takım'a çıkarmayı düşünüyor.

