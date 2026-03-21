Liverpool'a bir darbe de Brighton'dan! Ferdi Kadıoğlu...
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a 2-1 mağlup oldu ve dördüncülüğü kaybetti.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton & Hove Albion, Arne Slot yönetimindeki Liverpool'u konuk etti.
SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Brgihton, son 5 maçta 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.
Brighton & Hove Albion'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 56. dakikalarda Danny Welbeck kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 30. dakikada Milos Kerkez'den geldi.
FERDİ 90 DAKİKA OYNADI
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maçta 90 dakika süre alarak Brighton'ın galibiyetinde önemli katkıda bulundu.
LİGDE ART ARDA 3. KAYIP
Bu skorla Premier Lig'de üst üste üçüncü maçında puan kaybı yaşayan Kırmızılılar, 49 puanda kalarak beşinciliğe geriledi. Son haftaların formda takımlarından Brighton ise 43 puanla 8. sıraya yükseldi.