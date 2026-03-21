Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olacağını belirten Nijeryalı golcü, sahalara dönmek için 5-6 haftalık bir süreye ihtiyacı olduğunu duyurdu. Transfer sürecinde taraftarla kurduğu bağı "gerçek sevgi" olarak niteleyen yıldız isim, idolünün Didier Drogba olduğunu bir kez daha vurguladı.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından Nijerya basınına kapsamlı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarların yolunu gözlediği yıldız oyuncu, transfer sürecinden iyileşme takvimine kadar merak edilen her konuya açıklık getirdi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sakatlık sonrası sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu olan golcü oyuncu, tedavi süreciyle ilgili net bir mesaj verdi. Yaşadığı kol kırığı nedeniyle bıçak altına yatacağını belirten Osimhen, sahalara dönüşü için bir takvim de paylaştı. Dönüş tarihiyle ilgili konuşan başarılı futbolcu, "Ameliyat olmam lazım. Kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir." ifadelerini kullanarak, sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi.

POZİSYON ANINI ANLATTI

Sabah'ta yer verilen habere göre sakatlandığı anı detaylarıyla anlatan Osimhen, pozisyonun sıcaklığıyla ilk başta durumun ciddiyetini kavrayamadığını itiraf etti. Osimhen o anları, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı. Onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm." sözleriyle aktardı.

Ancak oyun devam ettikçe fiziksel bir zorluk yaşadığını dile getiren yıldız isim, "Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı." diyerek müsabakadan neden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

KONATE’DEN ÖZÜR MESAJI

Pozisyonda yer alan rakip oyuncuların kendisine ulaştığını belirten Osimhen, olayın tamamen bir kaza olduğunu vurguladı. Osimhen, özellikle Konate’nin kendisine mesaj attığını söyleyerek, "Instagram'dan yazdı, bana zarar vermek istememiş. Zaten önceki sakatlıklarıma kıyasla bu hiçbir şey." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BENİM İÇİN BİR KULÜPTEN FAZLASI"

Galatasaray’ına olan bağlılığını duygusal sözlerle ifade eden golcü, İstanbul’daki ortamın kendisini derinden etkilediğini saklamadı. Kulübe adım attığı andan itibaren farklı bir atmosferle karşılaştığını belirten oyuncu, "Galatasaray benim için bir kulüpten daha fazlası... Yollarımızın kesişmesi kaderdi." dedi.

Takım içindeki aidiyet duygusuna hayran kaldığını vurgulayan Osimhen, "Kulübe girdiğin anda özellikle genç oyuncuların formaya nasıl ter döktüğünü, armaya nasıl bağlı olduklarını görüyorsun. Ben kulübe ait olmaktan çok, kulüp bana ait gibi." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLA KURULAN ÖZEL BAĞ

Taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyi "gerçek sevgi" olarak tanımlayan yıldız oyuncu, bu bağlılığın her futbolcuya nasip olmayacağını savundu. Osimhen, "Bazı oyuncular 10-20 yıl oynar ama böyle bir sevgi ve bağlılık hissini hiç yaşayamaz." diyerek minnetini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı tribünlerin vazgeçilmezi olan "üçlü" geleneğine de değinen golcü, bu ritüelin evinde bile sürdüğünü esprili bir dille anlattı. Nijeryalı forvet, "Bizim bir geleneğimiz var… Buna üçlü diyoruz. Benim kızım bile bunu çok iyi yapıyor." açıklamasında bulundu.

İLHAM KAYNAĞI EFSANE İSİM

Son olarak kariyerindeki idolünden bahsetmeyi ihmal etmeyen Osimhen, efsane golcü Didier Drogba'yı örnek aldığını bir kez daha tescilledi. Yıldız isim, "Futbol açısından baktığında, herkes bilir ki ilhamımı Didier Drogba'dan alıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

