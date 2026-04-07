İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru hafif yaralandı. Uzun namlulu silahlarla bölgeye gelen 3 saldırgan, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi. Gündemdeki haberler ardından İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu ilçe merak konusu oldu. Peki, İsrail Konsolosluğu nerede, hangi ilçede?

İSRAİL KONSOLOSLUĞU NEREDE?

İsrail Konsolosluğu, Beşiktaş ilçesinin Levent semtinde yer alıyor.

İSRAİL BAŞKONSOLOSU KİM?

İsrail Devleti’nin İstanbul Başkonsolosu Rami Hatan 2023 yılında görevine başladı. Hatan 1965 yılında İsrail'in Hafya kentinde doğdu. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Hatan 1995 yılında İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır.

İsrail Dışişleri Bakanlığı diplomat kursunu tamamladıktan sonra 1997 ile 2000 yılları arasında İsrail’in Etiyopya Büyükelçiliğinde Birinci Sekreter ve 2000 ile 2002 yılları arasında İsrail İstanbul Başkonsolosluğunda Başkonsolos Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası’nda Birinci Sekreter olarak göreve başladı.

2006 yılında Roma'daki İsrail Büyükelçiliği'ne Siyasi Danışman olarak atanmıştır. Roma’daki görevinin bitmesinin ardından 2010 yılında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası’nda Müşavir olarak göreve başlamıştır. Hatan 2013 ile 2016 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Dünya Dinleri ve Dünya Yahudi İşleri Bürosu Diŕektörlüğü görevini yürütmüştür.

2016 yılında İsrail Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Daimi Temsilcisi olarak Abu Dabi’ye atanan Hatan 2019 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2019 ile 2023 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Masası’nda Müşavir olarak görev yaptı.

