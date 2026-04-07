Toyota'nın SUV segmentindeki amiral gemisi RAV4, tamamen yenilenen nesliyle Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Toyota Türkiye’den yapılan paylaşıma göre yenilenen Toyota RAV4 Hybrid modeli yılın ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

Altıncı nesliyle gelen RAV4, dış tasarımında Toyota’nın yeni nesil tasarım dilini benimseyerek daha keskin hatlara ve dinamik bir duruşa kavuşuyor.

Türkiye pazarı için en çok merak edilen konu motor seçenekleri. Model, markanın yeni 6. nesil plug-in hibrit ve 5. nesil tam hibrit teknolojisine sahip.

Yeni RAV4’ün 2.5 litrelik motorla kombine edilen tam hibrit araç, batarya ve motorlarla birlikte daha güçlü bir sürüş sunuyor. Akıllı dört çeker sistemine sahip AWD-i versiyonu 191 HP, önden çekişli versiyon ise 183 HP toplam sistem gücü sağlıyor.

Plug-in Hybrid (PHEV) model daha fazla performans ve saf elektrikli sürüş deneyimi arayanlar için 300 beygirin üzerinde güç sunuyor. WLTP standartlarına göre 100 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi AWD-i teknolojisine sahip şarj edilebilir hibrit RAV4, toplam 304 HP gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5.8 saniyede gerçekleştiriyor.

KABİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Ancak asıl büyük değişim kabin içerisinde yaşanıyor. Sürücü odaklı 12.3 inçlik dijital gösterge paneli ve opsiyonel olarak sunulan Head-Up Display (HUD), 12.9 inç büyüklüğündeki devasa multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor.

Toyota Safety Sense 4.0 paketi ile donatılan araç; yaya algılama, akıllı şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi gelişmiş güvenlik sistemlerini standart olarak sunuyor.

Aracın Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

