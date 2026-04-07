İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Kerry Hatrill, yorgunluk, kabızlık ve şişkinlik gibi belirtileri menopoz sanarak haftalarca görmezden geldi. Şikayetleri gittikçe şiddetlenen kadın, soluğu doktorda aldı. Yapılan detaylı tetkiklerin ardından 3. evre bağırsak kanseri olduğunu öğrenen kadın, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere’de yaşayan Kerry Hatrill’in hayatı, basit sandığı sağlık sorunlarının ciddiye binmesiyle kökten değişti. Orta yaşın getirdiği doğal belirtiler olarak gördüğü yorgunluk, şişkinlik ve bağırsak düzensizliği, aslında ciddi bir hastalığın erken sinyalleriydi.

ACI GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Dailymail'in haberine göre başlangıçta yoğun iş temposu ve yaklaşan menopozla ilişkilendirdiği belirtiler zamanla arttı. Özellikle tuvalet alışkanlıklarında belirgin değişiklikler sonucunda soluğu doktorda alan kadına detaylı testler ve kolonoskopi yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından Hatrill'in 3. evre bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı.

Tehlike gençlerde de artıyor

UZMANLAR 'DİKKATE ALINMALI' DİYEREK UYARIYOR

Uzmanlara göre bu durum istisna değil. Günümüzde bağırsak kanseri vakalarının önemli bir kısmı 65 yaş altı bireylerde görülüyor. Kadınlarda yorgunluk, karın ağrısı ve şişkinlik gibi belirtiler çoğu zaman menopoz veya stresle karıştırıldığı için teşhis gecikebiliyor. Ayrıca uzmanlar; uzun süren bağırsak alışkanlığı değişiklikleri, dışkıda kan, geçmeyen şişkinlik ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı, ilk evrede yakalanan hastalarda iyileşme oranının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.



Yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Kerry Hatrill, şimdi yaşadıklarını paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Uzmanlar da benzer belirtiler yaşayan herkese gecikmeden doktora başvurma çağrısı yapıyor.

