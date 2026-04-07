Yıllarca bacaklarında sertleşme ve saç dökülmesiyle boğuşan 23 yaşındaki Phoebe Tesoriere’ye sorunun 'psikolojik' olduğu söylendi. Genç kadının hayatı, semptomlarını ChatGPT’ye yazmasıyla bir gecede değişti. Yapay zekanın koyduğu teşhis ise tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Phoebe Tesoriere, yaşadığı yürüme güçlüğü, bacak sertleşmesi ve saç dökülmesi şikayetlerinin üzerine defalarca kez doktora başvurdu. Ancak kesin bir teşhis konulamayan kadına, sorunun 'psikolojik' olduğu söylendi.

Yıllar boyunca çok sayıda doktora başvuran kadın, "Sadece anksiyete yaşıyorsun." denilerek gönderildi. Hatta bir noktada doktorlar, şikayetleri devam ederse onu akıl sağlığı hastanesine yatırmakla tehdit bile etti.

Tıp dünyası şokta! Yıllarca depresyondasın dendi, acı gerçeği ChatGPT ortaya çıkardı

GERÇEĞİ CHATGPT ORTAYA ÇIKARDI

Dört yılın sonunda yürüyemez hale gelen genç öğretmen, son çare olarak semptomlarını yapay zeka aracı ChatGPT’ye detaylıca yazdı. Karşısına çıkan 'Kalıtsal Spastik Parapleji' isimli nadir hastalığı görünce neye uğradığını şaşıran kadın soluğu bir kez daha hastanede aldı. Yapılan detaylı genetik testlerde, yapay zekanın haklı çıktığı ve genç kadının tedavisi olmayan, sinir sistemini etkileyen nadir bir genetik hastalığın pençesinde olduğu resmen ortaya çıktı.

Phoebe’nin hastalığı, konuşma sorunları ve erken demans riski taşıyan dünyanın en nadir Kalıtsal Spastik Parapleji türlerinden biri. Bu nadir hastalık, bacaklarda güçsüzlük ve sertliğe yol açıyor ve zamanla tüm vücudu etkileyebiliyor. Hareket kabiliyetini koruyabilmek için özel bir tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Phoebe için ablası Yasmin, bir bağış kampanyası başlattı.

Tıp dünyası şokta! Yıllarca depresyondasın dendi, acı gerçeği ChatGPT ortaya çıkardı

DOKTORLAR FARK EDEMEMİŞ

Hareket kabiliyeti günden güne sınırlanan kadın, bebekken geçirdiği MRSA enfeksiyonu ve 15 yaşında çekilen MR’ın sinirlerindeki bozulmayı gösterdiğini, fakat doktorların bunu fark edemediğini iddia ediyor.

ChatGPT ve benzeri yapay zeka araçlarının, sağlık semptomlarını analiz etme ve muhtemel hastalıkları tahmin etme konusunda kullanıcıya yardımcı olabildiği ancak bu sonuçların her zaman kesin veya güvenilir olmadığı belirtiliyor. Yapay zekanın önerileri, yalnızca verilen bilgiler ve mevcut veritabanlarına dayalı tahminler olup eksik veya hatalı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, herhangi bir sağlık sorunu veya teşhis söz konusu olduğunda kesinlikle bir doktora veya uzman sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

