Nijeryalı Favour Ogechi Ani, 18 yıldır elde edilemeyen “yüksek sesle en büyük sayıya kadar sayma” rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekorları kitabına adını yazdırdı. 70 gün boyunca evinden çıkmadan sayı sayan kadın, sosyal medyada gündem oldu.

Guinness Dünya Rekorları sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Nijeryalı genç kadın Favour Ogechi Ani, 2007’de kırılan 1 milyona kadar “yüksek sesle sayma” rekorunun ardından 1.070.000’e kadar sayarak tarihe geçti. Evinden gerçekleştirdiği maratonu YouTube üzerinden canlı yayınlayan Ani, sayma sürecinin şeffaf ve doğrulanabilir olmasını sağladı.

Dünyanın konuştuğu rekor! 70 gün boyunca eve kapandı, günde 14 saat sayı saydı!

70 GÜN BOYUNCA GÜNDE 14 SAAT SAYI SAYDI

Ani’nin rekor denemesi 8 Ekim’de başladı ve tam 70 gün sürdü. Bu süre boyunca günde ortalama 14 saat boyunca yüksek sesle sayı sayan Ani, evinden hiç çıkmadan disiplinli bir şekilde çalıştı. Nijeryalı kadın süreci tüm şeffaflığıyla YouTube hesabından paylaşırken, izleyiciler de her anı yakından takip etti.

"TUTKU YOLCULUĞU"

Rekor denemesini tamamladıktan sonra konuşan Ani, süreci ‘bir tutku yolculuğu’ olarak tanımladı. Kendi sınırlarını aşmak istediğini belirten kadın, "Olağanüstü bir başarıya imza atmak istedim. Son rakamı söylediğim an hem büyük bir rahatlama hem de tarifsiz bir sevinç hissettim” dedi.

Sosyal medyada 70 gün boyunca sesli sayma yaparak gündem olan Ani'nin takipçi sayısı da günden güne artıyor.

