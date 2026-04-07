Bilim insanları ve tasarımcılar, dinozor fosillerinden elde edilen proteinlerle üretilen “T-Rex derisi” çanta ile gündeme oturdu. Hem bilim hem moda dünyasında ses getiren bu tasarımın, Amsterdam’daki serginin ardından açık artırmada 500 bin doların üzerinde satılması bekleniyor.

Genomik mühendislik firması Organoid ile Lab-Grown Leather Ltd., lüks moda dünyasını heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan Tyrannosaurus rex fosillerinden elde edilen kolajen kullanılarak üretilen dünyanın ilk "dinozor derisi" çantası, Amsterdam’daki Art Zoo müzesinde görücüye çıkarıldı.

FOSİLDEN ÇIKARILAN PROTEİNLER YENİDEN KOLAJENE DÖNÜŞTÜ

Bu sıra dışı çantanın üretim süreci, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir biyoteknolojik yönteme dayanıyor. Uzmanlar, fosillerden çıkardıkları protein parçalarını, kimliği açıklanmayan bir hayvanın hücrelerine aktararak yeniden kolajen üretmeyi başardılar. Elde edilen bu kolajen daha sonra işlenerek deri formuna getirildi. Projenin mimarlarından Thomas Mitchell, daha önce de mamut DNA’sını koyun hücreleriyle birleştirerek benzer bir başarıya imza attıklarını hatırlatarak, sürecin oldukça zorlu olduğunu belirtti.

Dünyanın ilk dinozor derisi çantası görücüye çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten

UZMANLARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Ancak bu teknolojik gelişme, bilim çevrelerinde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok paleontolog, fosillerde kolajenin ancak mikro düzeyde bulunabileceğini, bu kısıtlı verilerle gerçek bir "T-Rex derisi" dokusunun oluşturulmasının bilimsel olarak mümkün olmadığını savunuyor. Uzmanlar, ortaya çıkan materyalin "dinozor derisi" olarak adlandırılmasına şüpheyle yaklaşıyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN

Eleştirilere cevap veren Mitchell ve ekibi, geliştirdikleri materyalin bugüne kadar T-Rex dokusuna en çok yaklaşan yapı olduğunu iddia ediyor. Moda dünyasında büyük heyecan oluşturan bu turkuaz renkli çanta, önümüzdeki ay düzenlenecek açık artırmada 500 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bilimsel sınırları zorlayan bu proje, hem bir teknolojik başarı hem de etik bir tartışma konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.

