Filistinli esirlerle alay eden İsrailli askerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Gündem olan olayın ardından, aynı askerin İran’ın füze saldırısında kafasından yaralandığı ortaya çıktı. Skandal görüntülere tepki yağarken kullanıcılar yaşananları “ilahi adalet” olarak yorumladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve bir aydan uzun süredir devam eden çatışmalar bölgedeki gerilimi artırırken, karşılıklı tehditler ve misillemeler sürüyor. Hürmüz çevresinde yaşanan kriz de her geçen gün daha da derinleşiyor.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT YAĞMURU

Dün yaptığı açıklamalarda İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi yeniden hatırlatan ABD Başkanı, "Salı günü İran için son tarih" sözleri ile Tahran'ı tehdit etti. Ayrıca ateşkesi kabul etmemeleri halinde İran’ın kritik altyapılarının hedef alınacağını vurgulayan Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" sözlerini sarf etti. Öte yandan ABD ile ortak hareket eden İsrail de bölgedeki gerilimi artırarak krizin daha da tırmandırıyor.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARLA DALGA GEÇMİŞTİ

Bu süreçte İsrail’in de sahadaki askeri faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken, sosyal medyada yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Hayfa yakınlarında çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir İsrail askerinin Filistinli iki kişiyi esir aldığı ve onlarla alay ederek fotoğraf çektirdiği iddia edildi.

Kısa süre sonra ise aynı askerin, İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırısında yaralandığına dair görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda başından ağır yaralanan askerin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Söz konusu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı yaşananları “ilahi adalet” olarak yorumladı.

