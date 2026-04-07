İngiltere merkezli The Times gazetesi, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran’ın dini lideri olan Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre, Mücteba Hamaney’in babası Ali Hamaney’in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

İngiliz basınından flaş Hamaney iddiası! Kum'u işaret ettiler

"SAĞLIK DURUMU AĞIR"

Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ağır. Kum’da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney’in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney’in oğlu olan Mücteba Hamaney, Şiiliğin önemli merkezlerinden Kum’da dini eğitim almıştır. Resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen uzun yıllardır rejim içinde etkili bir konuma sahip olduğu, özellikle Devrim Muhafızları ile kurduğu güçlü ilişkiler sayesinde nüfuzunu artırdığı ifade edilmektedir. 1969’da Meşhed’de doğan Hamaney’in, İran-Irak Savaşı sırasında da aktif rol aldığı ve güvenlik yapılarıyla yakın temasları nedeniyle ülke siyasetinde perde arkasında etkili bir figür olarak görüldüğü belirtilmektedir.

