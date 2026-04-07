Trump sivil altyapılara saldırmakta tehdit etti! İran, 'insan zinciri' için harekete geçti
Trump'ın İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda kritik altyapılara saldırılar düzenleneceğini belirtmesi sonrası, Tahran hattından dikkat çeken bir hamle geldi. İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, İran’da elektrik santralleri çevresinde “insan zinciri” oluşturma çağrısı yaptı.
- İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, halkı 'İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri' adlı etkinliğe davet etti.
- Etkinlik, ülke genelinde eş zamanlı olarak elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturmayı amaçlıyor.
- Programın ana mesajı, ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini vurgulamak.
- Etkinlik, yerel saatle 14.00'te gerçekleşecek.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulundu.
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Trump'ın sivil altyapı tehditlerini hayata geçirmesi halinde 'süper savaş suçlusu' olacağını ve Tahran'ın 'derhal ve pişman edici' karşılık vereceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısını hedef alma tehdidi sürerken, İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, ülkesindeki elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.
'AYDINLIK YARINLAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ' ETKİNLİĞİ
İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti. Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.
Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.
ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE
ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.