Trump'ın İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda kritik altyapılara saldırılar düzenleneceğini belirtmesi sonrası, Tahran hattından dikkat çeken bir hamle geldi. İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, İran’da elektrik santralleri çevresinde “insan zinciri” oluşturma çağrısı yaptı.

'AYDINLIK YARINLAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ' ETKİNLİĞİ

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, halkı "İranlı gençlerin aydınlık yarın için insan zinciri" adlı etkinliğe katılmaya davet etti. Rahimi, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenecek elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturma etkinliğine çeşitli gençlik oluşumları, üniversiteli gençler, sanatçılar ve sporcuların katılacağını belirtti.

Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayan İranlı yetkili, söz konusu etkinliğin bugün yerel saatle 14.00'te gerçekleşeceğini kaydetti.

ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.

