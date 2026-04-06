İran’ın büyükelçilikleri, ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklamalarına alaycı mesajlarla cevap verdi. Zimbabwe ve Güney Afrika büyükelçiliklerinin paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Trump, daha önce Boğaz’ın 48 saat içinde açılması gerektiğini belirtmiş ve İran’ı tehdit etmişti. ABD Başkanı, sosyal medya paylaşımında “Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)” ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın paylaşımı

"MÜMKÜNSE SAATİ DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?"

Buna karşılık İran’ın Zimbabwe Büyükelçiliği, Trump’ın önerdiği saati eleştirircesine sosyal medya hesabından, “Akşam 20.00 çok uygun değil. Bunu öğleden sonra 13.00 ile 14.00 arasına ya da mümkünse gece 01.00 ile 02.00 arasına değiştirebilir misiniz? Bu önemli konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. I.E.Z.” paylaşımında bulundu.

İran’ın Zimbabwe Büyükelçiliği'nin paylaşımı

'SAKSI' DİYALOĞU GÜNDEM OLMUŞTU

Zimbabwe ve Güney Afrika büyükelçilikleri, Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nı derhal açın" paylaşımına da dün sosyal medyada alaycı cevaplar vermişti.

İran Zimbabwe Büyükelçiliği, "Anahtarı kaybettim" derken, İran Güney Afrika Büyükelçiliği ise "Şşş... anahtar saksının altında. Sadece arkadaşlar için açık" gibi mesajlarla Trump'a mizahi göndermelerde bulunmuştu.

