İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’da düşürülen ABD’ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarılması operasyonuna İsrail’in verdiği destek için ABD Başkanı Donald Trump’ın teşekkür ettiğini öne sürdü.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: HARİKASINIZ

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlatarak, Trump’ın kendisine “Harikasınız” dediğini ve operasyon sırasında sağladıkları yardımlar için teşekkür ettiğini iddia etti.

Başbakan, İran’a karşı yürütülen hava saldırılarına da değinerek, “Bugün İran’ın en büyük petrokimya tesisini imha ettik” dedi. Netanyahu açıklamasında, İran’daki kritik tesisleri ve fabrikaları hedef alma operasyonlarının süreceğini de vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı iddia edilmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise ikinci pilotun başarıyla kurtarıldığını açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise kurtarma operasyonunun ABD-İsrail işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirtirken, İran Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, pilotu bulma girişiminin başarısız olduğunu iddia etmişti.

