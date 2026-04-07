Suzuki'nin popüler SUV modelleri Vitara ve S-Cross, tamamen siyah detaylarla modernize edilen "Black Edition" serisiyle Türkiye yollarına çıkıyor. 1.4 litrelik hibrit motor seçeneği ve agresif tasarım hatlarıyla dikkat çeken bu özel seri, şıklığı ve performansı bir arada sunuyor.

Suzuki, Nisan ayı fiyat listesini güncellerken, Türkiye pazarındaki popüler SUV modelleri Vitara ve S-Cross için hazırladığı özel "Black Edition" serisini de satışa sundu. Standart modellerin üzerine daha agresif ve şık bir görünüm ekleyen bu seri, tamamen siyah detaylarla donatılmış tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hem Vitara hem de S-Cross’un bu özel serisinde, adından da anlaşılacağı üzere "siyah" tema hakim. Her iki modelde de 17 inç boyutunda, parlak siyah jantlar kullanılıyor. Yan ayna kapakları, tavan rayları ve ön ızgara çerçeveleri tamamen siyah piyano black ile kaplanmış durumda.

Black Edition serisi; inci beyazı, metalik gri ve tamamen siyah gövde renkleriyle tercih edilebiliyor.

Kabinde de orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar yer alıyor.

Araçların kaputunun altında ise 1.4 litrelik BoosterJet 48V hafif hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonu bulunuyor. 4x2 veya AllGrip (4x4) sistemiyle gelen modeller 109 PS güç ve 235 Nm tork üretiyor.

BLACK EDİTİON FİYATLARI

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition - 2.580.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition - 2.729.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) - 2.385.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) - 2.629.000 TL

SUZUKİ SWİFT HİBRİT NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Model Vites Tipi Yakıt Tipi 2025 Model fiyatı (TL) Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) Otomatik Benzinli 2.079.000 Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.109.000

SUZUKİ S-CROSS HİBRİT NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Model Vites Tipi Yakıt Tipi 2026 Liste fiyatı (TL) 2026 Model Kampanyalı fiyat (TL) 2025 Model Kampanyalı fiyat (TL) 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 2.209.000 2.079.000 1.999.000 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 2.379.000 2.339.000 2.299.000 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 2.385.000 2.349.000 2.309.000 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition Otomatik Benzinli 2.580.000 - - 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 2.759.000 2.669.000 2.579.000 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition Otomatik Benzinli 2.729.000 - -

SUZUKİ VİTARA HİBRİT NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Model Vites Tipi Yakıt Tipi 2026 Liste fiyatı (TL) 2026 Model Kampanyalı fiyat (TL) 2025 Model Kampanyalı fiyat (TL) 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 2.069.000 1.999.000 - 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.119.000 2.049.000 - 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 2.299.000 2.199.000 2.159.000 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.349.000 2.249.000 2.209.000 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 2.299.000 2.229.000 2.189.000 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.349.000 2.279.000 2.239.000 1.4 MHEV 6AT GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.385.000 - - 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 2.599.000 2.529.000 2.359.000 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.649.000 2.579.000 2.539.000 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Black Edition (Çift Renk) Otomatik Benzinli 2.629.000 - -

