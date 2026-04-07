Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un notu ortaya çıktı.

YASİN KOL'A YÜKSEK NOT

Sözcü'nün haberine göre; derbinin gözlemcisi Ali Uluyol'un yönetimini beğendiği Yasin Kol'a "Çok iyi" anlamına gelen 8.5-8.9 arası not verdiği ortaya çıktı.

Kadıköy'deki derbinin ardından, Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene ile kazandığı penaltı, en çok tartışılan konu olmuştu.

PORTEKİZLİ EĞİTMENLER DOĞRU BULDU

HT Spor'un haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

IFAB KURALLARINA UYGUN

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası