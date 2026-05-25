Sevgili gençler... Ülkemizin geldiği bugünkü güçlü durumundan sonra artık hiçbir şeyden korkmayın! Hiçbir devlet tek başına bize saldırmaya ve ülkemizi işgale cesaret edemez. Niçin? İşte en güzel misali büyük deprem afetinde milletimizin göstermiş olduğu dayanışma, birlik ve beraberliğidir. Bu millet sulh zamanı her ne kadar siyaseten bölünüp parçalansa da söz konusu vatan olunca, birbirine kenetlenir tek yumruk olup düşmanın tepesine biner. Bunu Türk milletinin nasıl tek yumruk hâline geldiğini, 15 Temmuz gecesinde dost düşman herkes gördü...

Ey gençler, korkmayın!

Bu devletin ordusu, düşmanın muhtemel baskın ve taarruzlarına karşı ve işgal teşebbüslerine karşı gerekli savunma planlarını ve mukabil taarruz planlarını da hazırlamış ve provalarını da yapmıştır. Türk ordusu uyumuyor, 7/24 eli tetikte vatanı koruyup kolluyor. Hiç endişeniz olmasın.

Bu millet ölümden korkmadığını 15 Temmuz isyan hareketinde göstermiş, silahsız bir direniş ile vatan hainlerinin emellerini neticesiz bırakmıştır. En güçlü silah ölümü göze almış askerdir ki bizim milletimiz asker millettir. Bizler Osman Gazi'nin, Yavuzların, Yıldırımların, Fatih Sultan Muhammed’in, Kanunilerin, Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han'ın torunlarıyız. Suriye’de, Libya’da, Katar'da, Azerbaycan ve Karadağ’da askerimizle, Bosna’da, Cezayir, Somali’de, Afganistan’da ve birçok Afrika ülkesindeki varlığımızla ecdadımızın yolunda olduğumuzu gösterdik. Türk Devletleri Teşkilatı ile de Asya ve Orta Doğu'da adalet dağıtan bir güç olacağız inşallah.

Biz Türk gençliği olarak, güçlüyüz ve gücümüzü, kalbimizdeki imanımızdan, damarlarımızda dolaşan şehit ecdadımızın kanından ve birlik beraberlik ruhumuzdan almaktayız.

Onun için şanlı tarihimizde bunun misalleri çoktur azımız, çok düşmana galip gelmiştir. Bizim en büyük maddi caydırıcı gücümüz, felaket veya vatan savunmasında ortaya koyduğumuz birlik ve beraberliğimizdir. Bunu da 15 Temmuz günü bütün dünyaya göstermişizdir... Manevi gücümüz ise, şehitlik mertebesi ve bunun yanında Allahü teâlânın ve Allah adamlarının dualarının ve mübarek analarımızın dualarının bizimle beraber olduklarını bilmektir. Bu vatan uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. "Şairler Sultanı" ne diyor:

"Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"

Rumuz: "Vatansever"

