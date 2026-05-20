Okulu için yardım toplamıştı

“Çocuklarımızın eğitim ve öğretimine yardımcı olmak için gecesini gündüzüne katardı...”

Hatırama devam ediyorum... Terhis olduktan sonra tekrar öğretmenlik görevine dönen babam Salih Hoca’nın tayini bu defa Kırşehir Akarca Köyü İlköğretim Okuluna çıkar. Burada da evladı gibi sevdiği talebelerinin her bakımdan en iyi bir şekilde yetişmesi, eğitim ve öğretimleri için çalışır.

Görevli olduğu okul, bir tarafında sınıfların olduğu, diğer tarafında öğretmen evi olan tek katlı bir bina idi. Köyün ileri gelenleri, öğrenci velileri yeni gelen öğretmenlerine “hoş geldin” deyip çok ilgi gösterirler.

Eşyalarını yerleştirip öğretmenlerinin evine soba kurarlar, yakacak odun getirirler... Bir hafta kadar sonra köyün ileri gelenleri ve öğrenci velileri öğretmenlerini ziyarete geldiklerinde öğretmenin sobasının yanmadığını fark edince “Efendim sobayı neden yakmıyorsunuz, dışarı soğuk, bakın size odun da getirdik, istediğiniz kadar yakın bitince yine getiririz” derler. Babam bu misafirperver köylülere şöyle cevap verir:

“Benim talebelerim sınıflarında üşüyerek ders yaparken ben evimde nasıl soba yakabilirim?”

Okulun sınıflarında soba olmadığını ama olması gerektiğini bu şekilde önemseyen köyün ileri gelenleri el birliği ile okulun sınıflarına da soba temin ettiler. Sınıfta soba yanmaya, öğrenciler soğuktan üşümemeye başlayınca öğretmen Salih Hoca da kendi odasındaki sobayı yakmaya başlar. Diğerkâmlığı bu derece kendinde tecessüs etmiş bir mütefekkirdi...

Hatıralarında çok kez değişik vesilelerle hem Çemişgezek ve hem de Akarca köyü insanlarının çok misafirperver ve çok saygılı olduklarını, her iki görev yerinden de çok güzel hatıralarla ayrıldığını anlatırdı...

Kırşehir Akarca köyündeki görev süresinin sonunda, 1957 yılında kendi memleketi olan Kayseri’nin Develi kazasına tayin oldu. Develi İstiklal İlkokulunda öğretmenlik yaptı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretimine yardımcı olmak için gecesini gündüzüne katarak nice fedakârlıklarda bulundu...

İstiklal İlköğretim Okulunda görevi devam ederken 1965 yılında Develi Lisesi'ne tayin oldu. O zaman Develi Lisesi ve Ortaokulu aynı binada idi. Birkaç yıl sonra İbrahim Ağa Mahallesi'ne yeni bir ortaokul yapıldı ve 1968 yılında Develi Ortaokulu, şimdiki lise binasından ayrılarak kendi binasına taşındı.

