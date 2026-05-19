Babamın gurur veren hayatı

Babamla ilgili benden hatıra isteyecekleri hiç hatırıma gelmemişti. “Develi’de Eğitime Yön Verenler” arasında babamı da anmak istemeleri bir evlat olarak benim için gurur kaynağıydı. Lakin babamı birkaç sayfada nasıl anlatabilirdim ki?

“En iyisi” dedim babam hakkında hatırıma gelenleri doğal hâliyle özetlemek:

“Babam, 1932 senesinde, Kayseri ili, Develi kazasında 9 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ailesi Develi ovasında bulunan bostanlarında meyve ve sebze yetiştirip satmakla geçiniyordu. Develi’de şimdiki 'Yukarı Develi' olarak anılan bölgede bir ilkokul vardı. Babam, ilköğrenimini bu okulda tamamlamış. Mezuniyetinden sonra Develi Ortaokuluna kayıt olmuş. Evi ile ortaokul arası çok uzun bir mesafeydi ve o yıllarda vasıta yoktu. Ulaşım tamamen yaya olarak veya binek hayvanlarıyla olabiliyordu.

Babam 3 sene boyunca Yukarı Develi’den, Aşağı Develi’deki -o zamanki adıyla Everek’teki- ortaokula yaya olarak gidip gelmiş. Bu öğrencilik karda kışta, yağmurda çamurda çok ağır şartlarda devam etmiş. Yaz tatillerinde ve hafta sonlarında ailesine yardımcı da olan babam ortaokuldan başarı ile mezun olmuş. Öyle ki onun mezun olduğu o sene, haziran döneminde okuldan bir kişi mezun olmuş, o da babam Salih Karakebelioğlu imiş...

Aynı yıl Erzurum Öğretmen Okulu’na kayıt olur. Yüksek öğrenimine burada devam eder. Erzurum Öğretmen Okulunda Seyyid Ahmet Arvasî ile tanışan babam bu arkadaşlık sayesinde millî ve manevi yönlerini daha da geliştirir. Mütefekkir Ahmet Arvasî Hoca ile birlikte diğer arkadaşlarına Osmanlıca öğretirler. Başarılı bir eğitimden sonra Erzurum Öğretmen Okulu’ndan 1950-1951 öğretim yılında haziran döneminde başarı ile mezun olur.

Artık öğretmenlik hayatı başlamıştır. Öğretmen olarak ilk görev yeri olan Tunceli-Çemişgezek kazası İlköğretim okuluna tayin olur. Burada, öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösterir. Öğrenci velileri ve çevre Tunceli sakinleri ile çok yakın dostluklar kurar. Öğretmenlik görevinin yanında onların her türlü dertleri ile ilgilenir...

Babam, 1951 yılında tayin olduğu Çemişgezek'teki bir yıllık görev süresinden sonra, 1952 yılında vatan borcu, askerlik görevinin ifası için orduya katılır. Çanakkale Süvari Birliği'nde Yedek Subay olarak askerliğini tamamlar.

