Eğitime adanmış bir ömür

Hatırama devam ediyorum... Salih Karakebelioğlu bu yeni ortaokulda okul müdürü olarak göreve başladı. Ortaokul binası yeni yapıldığı için okulun çatısı yoktu, bahçe duvarları yoktu, kalorifer tesisatı yoktu; koca bina sınıflara kurulan soba ile ısıtılmaya çalışılıyordu.

Okul müdürü Salih Bey, okuldaki görevinin dışında, bu okulun ihyası için hatırı sayılır kimselerden yardım toplamaya başladı. Hatta o yıllarda Almanya’ya Türkiye’den çalışmaya gidenlerden hukukiyeti olan -ki birçoğuna başvuru sürecinde, bürokratik işlemlerde yardımcı olmuştu- hemşehrilere durum anlatılınca onlar da okula maddi yardımda bulundular. Okul müdürünün bu gayretleri ile okula çatı yapıldı, kalorifer tesisatı yapıldı; bahçe duvarı da yapılarak talebeler için güzel, nezih bir okul tanzim edildi.

Bu okuldaki müdürlük görevi yıllarca devam etti. Bu ilim yuvasından mezun olan bilgili, erdemli, idealist birçok genç ileride devletine birer vatansever olarak hizmette birbirleriyle yarıştılar.

1980 yılında kadro terfii ile Develi Lisesi Müdürlüğüne atandı. Burada da yıllarca Türk Millî Eğitimine hizmet imkânı buldu. Talebelerinin en iyi şekilde yetişmesi, çok güzel üniversitelere girmesi için gayret etti.

Yıllar süren Develi Ortaokul ve Lise Müdürlüğünden sonra 1985 yılında yeni görev yeri olan İstanbul Rıfat Canayakın Lisesi Müdürlüğüne tayin oldu.

1986 yılı sonunda devlet kademesindeki görevi sona eren Salih Bey, Rıfat Canayakın Lisesi Müdürlüğünde iken emekli oldu.

Okul öğrencileri, öğretmenleri; öğrenci velileri, diğer okul çalışanları ile yakinen ilgilenirdi. Örneğin Develi’ye tayin edilen bir öğretmene kiralık ev arar bulur, eşyalarının taşınmasına yardımcı olurdu. Ev bulma ve taşınma işleri birkaç gün uzarsa o süreçte o öğretmeni kendi evinde misafir ederdi.

Develi'de ortaokul ve lise öğrencilerinin kalmaları için Cemal Erciş Yurdu vardı. Civar köylerden gelen öğrenciler bu yurda müracaat eder yer varsa kaydını yaptırırdı. Yurda giremeyen öğrencilere kalacak kiralık ev bulur, eşyalarını yerleştirir; yakacak odunlarını vb. alırdı. Hatta bazı öğrencilerin evlerinin sobasını bile alıp kurduğu olurdu.

