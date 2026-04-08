Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız kazanç peşinde koşanlara karşı savaş açtı. Kâğıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişi, bu sene de Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin radarına takıldı. İşte detaylar...

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal güvenlik mevzuatımız, özellikle kadınları korumak adına oldukça hassas dengeler üzerine kuruludur. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır.

Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir.

KURNAZLIĞIN BEDELİ AĞIR OLUYOR!

Ancak bazı vatandaşlar, bu yasal imkânı suistimal ederek "sahte/hileli boşanma" yoluna başvuruyor. Sırf yetim aylığı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden ayrılan, fakat gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenler SGK'yı dolandırıyor! Bu durum sadece ahlaki bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir SGK zararı teşkil ediyor.

RAKAMLAR KONUŞUYOR:

HER YIL DAHA ÇOK KİŞİ YAKALANIYOR!

Sosyal Güvenlik Denetmenleri, her yıl titizlikle yürüttükleri incelemelerle bu sahtecilik ağını deşifre ediyor. Son 3 yılın verileri, denetimlerin ne kadar sıkılaştığını gözler önüne seriyor:

SGK affetmedi: Sahte boşananlara ağır darbe!

Tablo verilerine göre son 3 senede toplam 7.438 kişinin haksız yere aldığı maaşlar kesilerek ağır yaptırımlar uygulandı.

AKRABA VE KOMŞU İHBAR EDİYOR!

Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor. "Alo 170" hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor. Gelen ihbarların büyük bir kısmının doğru çıkması ise dikkat çekici bir diğer nokta.

DENETMENLER ADIM ADIM İZLİYOR

İhbar üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Denetmenleri, sadece evrak üzerinden değil, sahada da çalışma yapıyor.

Çevre Soruşturması: Komşularla ve muhtarla görüşülüyor.

Mahallinde Araştırma: Fiilî birlikteliğin olup olmadığı tespit ediliyor.

Kolluk Desteği: Polis ve jandarma tutanakları raporlara ekleniyor.

Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor.

HEM MAAŞ GİDİYOR HEM ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Hileli/sahte boşanması tespit edilenleri bekleyen tablo oldukça karanlık:

Maaş Kesintisi: Bağlanan tüm maaş ve gelirler derhâl durdurulur.

Faizli Geri Ödeme: Bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de dâhil faiziyle birlikte geri istenir.

Hapis Riski: SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

YETİM AYLIĞINDAKİ KRİTİK AYRINTI

Normal şartlarda kız çocuklarının yetim aylığı alması için yaş sınırı veya öğrencilik şartı aranmaz; tek kriter evli olmamaktır. Ancak bu özgürlük, kanunu dolanmak için bir açık kapı değildir. Yeniden evlenen dul eşin aylığı kesilir; ancak bu evlilik ölüm veya gerçek boşanma ile biterse aylık tekrar bağlanabilir. Devlet, dürüst vatandaşına kapısını her zaman açık tutarken, hileye başvuranı asla affetmiyor.

HASILIKELAM: SGK’nın yardımları ve kaynakları, yasal şartları haiz gerçekten ihtiyacı olan hak sahipleri içindir. Üç kuruş fazla maaş almak uğruna yapılan sahte boşanmalar; hem aileyi manevi olarak zedeler hem de SGK’ya karşı işlenmiş bir suçtur. Unutmayın, haksız kazançla kurulan düzen, bir gün mutlaka bir denetmen raporuyla veya bir komşu ihbarıyla yıkılmaya mahkûmdur.

