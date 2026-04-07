İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde silah sesleri!
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünden silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk bilgilere göre 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
ABD-İsrail ve İran savaşının yanı sıra İsrail'in Gazze'deki katliamı sürerken İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı. Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünden silah sesleri geldi. Hemen bölgeye ekipler sevk edildi.
TGRT Muhabiri Hanifi Bayar, 1 polisimizin yaralanmış olabileceği bilgisini paylaşırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Öte yandan 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
