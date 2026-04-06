TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler konut belirleme kurasına çevrildi. 1+1 ve 2+1 dairelerin hangi kriterlere göre dağıtılacağı ve konut belirleme kura sürecine ilişkin detaylar araştırılıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura süreci gündemdeki yerini koruyor. Birçok ilde hak sahiplerinin belli olmasıyla birlikte konut tipi yapılacak konut belirleme kurasıyla netleşecek.

TOKİ KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların ardından iller bazında hak sahipliği kuraları neredeyse tamamlandı. Ancak konutların 1+1 mi yoksa 2+1 mi olacağı, ihale süreci sonrası gerçekleştirilecek “konut belirleme kurası” ile netleşecek. Bu kura, projelerin inşa sürecine geçilmesinin ardından yapılacak. Konutların tesliminin ise 2027 yılı itibarıyla başlaması planlanıyor.

TOKİ konut belirleme kurası ne zaman? 500 bin konut 1+1 ve 2+1 çekiliş tarihleri

500 BİN KONUT 1+1 VE 2+1 KONUTLARI NASIL BELİRLENİR?

TOKİ projelerinde vatandaşlar başvuru sırasında konut tipini doğrudan seçemiyor. Başvuru sahipleri yalnızca belirli kategoriler üzerinden sisteme dahil oluyor ve konut tipi, bu kategorilere ayrılan kontenjanlara göre kura yöntemiyle belirleniyor.

Açıklanan dağılıma göre şehit aileleri, gaziler ve en az yüzde 40 engelli vatandaşlar için 2+1 (65 m2) konutlar ayrılırken, 18-30 yaş arası gençler yalnızca 1+1 (55 m2) daireler için kura kapsamına alınacak. Emekliler hem 1+1 hem 2+1 seçeneklerine dahil edilirken, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere ise daha geniş 2+1 daireler tahsis edilecek. Diğer başvuru sahipleri de yine 2+1 konutlar üzerinden kura sistemine dahil edilecek.

TOKİ konut belirleme kurası ne zaman? 500 bin konut 1+1 ve 2+1 çekiliş tarihleri

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme planı yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade şeklinde uygulanacak. Peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanması sırasında ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İstanbul için ödeme planı:

1+1 55 m2 evler 7.313 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 1.950.000 TL.

2+1 65m2 evler 9.188 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 2.450.000 TL

2+1 80 m2 evler 11.063 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 2.950.000 TL.

TOKİ konut belirleme kurası ne zaman? 500 bin konut 1+1 ve 2+1 çekiliş tarihleri

Anadolu illeri için ödeme planı:

1+1 55 m2 evler 6.750 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 1.800.000 TL.

2+1 65 m2 evler 8.250 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 2.200.000 TL.

2+1 80 m2 evler 9.938 TL'den başlayan taksitlerle, Satış fiyatı ise 2.650.000 TL.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

TOKİ uygulamalarında olduğu gibi 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde de taksitler, memur maaş artış oranına bağlı olarak yılda iki kez güncellenecek. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artış doğrultusunda taksit tutarları yeniden hesaplanacak.

