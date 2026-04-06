Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul kurası nisan ayının son haftasında gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kurasında net tarih belli oldu. Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konut için kura çekilişinin 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

TOKİ İstanbul kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi tamamlandıktan kısa bir süre sonra online olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlar e-Devlet Kapısı "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden veya TOKİ Resmi Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresindeki "Kura Sonuçları" bölümünden sorgulama gerçekleştirebilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL İADE EDİLİR?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre başvuru ücretinin iade süreci, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından başlıyor. Kura çekilişi sonucu asil hak sahibi olarak kazanamayan kişilerin başvuru ücret iadeleri; TOKİ tarafından ilgili bankaya bildirildikten sonra en kısa sürede kişilerin bankada açık bulunan herhangi bir hesabına otomatik olarak iade ediliyor. Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, kura tarihinden itibaren yaklaşık 5 iş günü sonra başvuru bedellerini geri alabiliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası