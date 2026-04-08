ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkes, piyasalara olumlu yansıdı. Petrolün varil fiyatı 110 dolar seviyelerinden 95 dolar seviyesine geriledi, altın gibi değerli metaller ise yükselişe geçti. Vatandaşlar "Altın için alım zamanı geldi mi?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi.

Ateşkesin kalıcı olup olmayacağı konusuna vurgu yapan İslam Memiş, vatandaşları temkinli olmaya davet etti. Piyasaların ateşkese inanması için kritik seviyeleri paylaşan Memiş, önümüzdeki 15 gün için 2 senaryoya dikkat çekti.



"TEMKİNLİ OLUN" Piyasaların gözü kulağının haber akışında olduğunu belirten Memiş, "Ya savaşa tamam ya devam haberi gelecekti. Bir ateşkes haberi geldi. 15 günlük süreç var karşımızda. Bu sürecin devam edip etmeyeceği belli değil. Temkinli duruşumuzu korumamız lazım. Piyasayı yine manipüle edebilirler. Ancak ilk yansımaları olumlu. Dolar ve petrol karşısında değer kaybetmiş tüm yatırım araçlarında toparlanma yaşanıyor." dedi.



ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER Altında temkinli bir yükseliş gerçekleştiğini vurgulayan Memiş, "Altın ve değerli metaller tarafından aman aman bir yükseliş görmedik. Temkinli bir yükseliş görüyoruz. Ons altın 4.685 dolar seviyesinde. Piyasaların bu ateşkese inanması için ons altının 4.900 dolar üzerinde kalıcı olması lazım ve 5.100 dolar seviyesine kadar yükselmesi lazım." ifadelerini kullandı.



VATANDAŞI BEKLEYEN 2 SENARYO 15 gün içinde vatandaşı 2 senaryonun beklediğini söyleyen Memiş, "Gram altın 6.920 lira serbest piyasalarda. Yine iki senaryo var 15 günlük süreç içerisinde karşımızda. Piyasalar manipüle edilirse bu 15 günlük içinde yine dalgalanma devam eder. Kalıcı bir barış haberi gelirse ve burada tamamen savaş ortadan kalkarsa ons altın tarafında 5.100 dolar yani 5.100 dolar seviyesinin üzerini telaffuz edebiliriz. Bu da gram altın fiyatında 7-8 bin lira aralığında dalgalanmayı bize işaret ediyor. Yani 7 bin liraya oturan 8 bin lirayı gözüne kestiren bir gram altından bahsedebiliriz." şeklinde konuştu.



İslam Memiş sözlerine şöyle devam etti: Eğer piyasayı manipüle eden haber akışları gelirse de tekrar ons altında 4 bin 400 dolar seviyesi burada destek konumunda. Yine 2025 yılında Kasım ayında 2026 yılına ilişkin yatırımcılara, 2026 yılı manipülasyon yılı her ay yıl sonuna kadar bu piyasalardaki dalgalanmayı göreceksiniz. Varlıklarınıza sahip çıkın. Uzun vadeli bir strateji belirleyin uyarımız vardı. Yine bu uyarımız geçerli.

"GRAM ALTININ 7 BİN LİRAYA OTURMASI LAZIM" Şimdi de 15 günlük bir piyasayla karşımızda durmaya devam ediyorlar. Piyasalar 15 gün boyunca yine rehavete girmez. Temkinli bekleyişine devam eder. O yüzden gram altının 7 bin lira seviyesinin üzerine oturması lazım. Ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerine oturması lazım ki kalıcı bir ateşkesten bahsedebilirim.



"PETROL 80 DOLARA GERİLEYEBİLİR" Şu andaki ilk tepkiler petrol fiyatlarında düşüşler, dolar endeksindeki düşüşler, özellikle Borsa İstanbul BİST 100 endeksi 13 bin 536 puan seviyesinde yüzde 5 civarında yükseliş. Bunlar tabi doğal. O yüzden şimdi ilk açıklamalar olumlu, ilk gelişmeler olumlu. Hürmüz Boğazı tamamen açıldıktan sonra gemiler burada enerji sevkiyatına başladıktan sonra petrol fiyatlarındaki gerilemeden bahsedebiliriz ki 80 dolar seviyesine kadar gerileyen bir Brent petrol varil fiyatı görebiliriz.



"BİRAZ BEKLEME ZAMANI" O yüzden bu 15 gün yatırımcılar için kritik. Çok ısrarlı bir şekilde karar vermemek lazım. Biraz bekleme zamanı. Bu 15 gün içinde yine dalgalanmalar devam eder. Bu 15 günlük süreç içerisinde zaman zaman yalan yanlış haber akışları da gelmeye devam edecektir. Bu ateşkes haberini sabotaj etmeye çalışan haber kirliliği mutlaka olacaktır.

"ÇOK ACELECİ DAVRANMAYIN" Evet burada ateşkes İran ve Amerika arasında gerçekleşti. İsrail diyor ki biz masada yoktuk. Ve muhtemelen diğer ülkelere saldırısına devam edebilir. Böyle bir durum var karşımızda. İran buna cevap da verebilir. Dolayısıyla ben çok aceleci davranılması gerektirmediğini düşünüyorum. Biraz temkinli yaklaşmakta fayda var.



GRAM ALTINDA HEDEF 10 BİN TL Tamamen kalıcı bir ateşkes imzalanmadıktan sonra bu 15 günlük sürecin ben kritik olduğunu söyleyebilirim. Sert dalgalanmalar devam edecektir. Ana trende odaklanmak lazım, ana hikayeye odaklanmak lazım. Savaş olsa da olmasa da bizim bu yıl belirlediğimiz ons altın tarafında 5.800-6 bin dolar seviyesi var. Gram altın tarafında hedefimiz teknik olarak 10 bin lira seviyesi. Biz bu öngörümüzü revize etmedik. Beklentimiz yine geçerli kuruyor. Ama bu süreç gelene kadar sert dalgalanmalara karşı küçük yatırımcının kendini mutlaka koruması lazım."

Haberle İlgili Daha Fazlası