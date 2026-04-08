Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente yapılması planlanan 44 kilometrelik yeni metro ağı için ihale hazırlıklarının başladığını duyurdu. Projede 30'dan fazla istasyonun olması planlanıyor.

Başkent Ankara'ya 4 yeni metro hattı yapılması için kritik süreç başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan duyuruda, ihale süreci için hazırlıkların başladığı duyuruldu.

METRO HATLARI BELLİ OLDU

Açıklamada, "Ankara’nın ulaşım geleceği için önemli bir adımın ihale hazırlığı yapılıyor. Koru–Yaşamkent–Bağlıca, Kızılay–Dikmen, Çayyolu–Sincan ve temeli atılan Dikimevi–Natoyolu hatlarıyla; toplam 44 kilometrelik yeni metro ağını hayata geçirme çalışmalarımız sürüyor." ifadeleri yer aldı.

30'DAN FAZLA İSTASYON OLACAK

Toplam 44 kilometrelik proje uzunluğu ve 30'dan fazla istasyon için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alındı. M2 Koru-Yaşamkent-Bağlıca uzatma hattı yatırım programına alınırken diğer hatlarda ise yatırım programına alınma süreci devam ediyor.

Yeni hatlarla kentteki mevcut hatlar arasında bağlantı kurulacak, böylece ulaşım daha hızlı ve konforlu hale getirilecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ METRO SİSTEMİ

EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve 1997'de hizmete giren ilk hatla birlikte Ankara Metrosu, İstanbul'dan sonra Türkiye'de hizmete giren ikinci metro sistemi olmuştu. Hem toplam ağ uzunluğu olarak hem de yıllık yolcu sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci metro sistemidir.

28 Aralık 1997'de M1 (Kızılay – Batıkent) Metro Hattı, 12 Şubat 2014'te M3 (Batıkent – OSB-Törekent) Metro Hattı, 13 Mart 2014'te M2 (Kızılay – Koru) Metro Hattı, 5 Ocak 2017'de M4 (Atatürk Kültür Merkezi – Şehitler) Metro Hattı ve 12 Nisan 2023'te ise M4 (Kızılay – Atatürk Kültür Merkezi) Metro Hattı uzatması hizmete açılmıştır. Sistemde toplam 46 istasyon bulunmaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası