İstanbul’daki kariyerini bırakıp memleketi Adana’ya dönen harita mühendisi Ezgi Davulcu, 50 dönümlük arazide yetiştirdiği aromatik bitkileri katma değerli ürünlere dönüştürerek kendi markasını kurdu ve Türkiye genelinde satış yapmaya başladı. Aldığı desteklerle kurduğu tesis sayesinde üretimini büyüten Davulcu, bölgedeki üreticilere de örnek oldu.

İstanbul’daki hayatunı geride bırakıp memleketi Adana’ya dönen 36 yaşındaki harita mühendisi Ezgi Davulcu, 50 dönümlük arazide aromatik bitki üretimi yapıyor. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Davulcu, ardından bir yazılım firmasında görev aldı. Ancak beş yıl boyunca içinde büyüyen tarıma olan ilgisini bastıramayan Davulcu, kariyerini bırakma kararı alarak memleketine geri döndü.

12 DEKARDAN 50 DEKARA TAŞIDI Davulcu, Adana'ya geldikten sonra tarımsal üretimle ilgili araştırmalar yapmanın yanı sıra 2021'de Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü'nü de bitirdi. Mezuniyetinin ardından Davulcu, Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında kiraladığı 12 dekar alanda aynısefa, adaçayı, lavanta yetiştirmeye başladı. Davulcu, evlenmesinin ardından eşinin de desteğiyle 50 dekara çıkardığı alanda ürün çeşitliliğine biberiye ve defneyi de ekledi.

KENDİ MARKASINI KURDU Yetiştirdiği ürünlere katma değer kazandırmak için Davulcu, 2024'te Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu. Davulcu, proje kapsamında aldığı distilasyon (damıtma) tesisi desteğiyle yetiştirdiği ürünlerden bitki yağı, sabun ve krem yapmaya başlayarak "Mundi Herbal" markasını oluşturdu.

TÜRKİYE GENELİNE SATIŞ YAPIYOR Narenciye ve zeytin yetiştiriciliği yapan eşine de destek olan Davulcu, yetiştirdiği aromatik bitkilerden elde ettiği sabun, krem ve yağları internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarlıyor. "HAYALİMİZ HIZLICA GERÇEKLEŞMİŞ OLDU" Ezgi Davulcu, evlendikten sonra eşinin ekim yapmadığı susuz arazilere yeni türler ektiğini söyledi. Eşinin de yardımıyla aromatik bitki üretimini sürdürdüğünü anlatan Davulcu, proje kapsamında aldığı ekipman desteğiyle mahallesine distilasyon tesisi kurduğunu belirtti. Davulcu, distilasyon tesisi sayesinde bitkilerini sadece kuru değil, katma değerli uçucu yağlara dönüştürerek satışını yapmaya başladıklarını ifade etti.

KURDUĞU TESİSLE MAHALLEYE İLHAM OLDU Yaptıkları çalışmayla mahallelerinde de bu bitkilerin yetiştiriciliğine ilgi duymaya başlayanların olduğunu vurgulayan Davulcu, şöyle devam etti: "Bu distilasyon alanını kurduktan sonra bütün çevredeki yetiştiren kişilere bu alanı kurduğumuzdan bahsettik. Bu da daha fazla alanda tıbbi bitki yetiştirilmesine vesile oldu. Bu alan belki bizim ilerde yapabileceğimiz bir şeydi ama SEECO sayesinde hayalimiz hızlıca gerçekleşmiş oldu. Burada bitkilerimizi daha katma değerli hale getirebilir olduk."



70 TON BİTKİYİ YAĞA DÖNÜŞTÜRDÜ Davulcu, geçen yıl yetiştirdiği 70 ton bitkiyi tesisinde yağa dönüştürdüğünü belirtti.

Elde ettiği yağların bir kısmından da büyük bir emekle sabun ve krem yaptığını anlatan Davulcu, ürünlerini kendi markasıyla internet üzerinden Türkiye'nin çok sayıda iline pazarladığını kaydetti.

