2026 ÖSYM sınav takviminde değişikliğe gidildi. Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı sınavların tarihleri yeniden düzenlendi. Bu gelişmenin ardından adaylar, ertelenen sınavları merak ediyor. Peki ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar hangileri?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı), NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 2026 sınav takviminde değişikliğe gitti. MEB-AGS, ALES/2 ve YÖKDİL/2 sınavlarının tarihleri ertelenirken, AGS ve ÖABT adaylarına sınav merkezi tercihlerini güncelleme hakkı tanındı.

2026 ÖSYM sınav takviminde güncelleme! Hangi sınavlar ertelendi?

ERTELENEN SINAVLAR HANGİLERİ?

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

· 2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının 26 Temmuz 2026 tarihinde,

· 2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) 2 Ağustos 2026 tarihinde,

· 2026 ÖSYM Sınav Takvimi’nde 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) 9 Ağustos 2026 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenmiştir.

Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle 8-20 Mayıs 2026 tarihlerinde 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar da istedikleri takdirde 03-04.06.2026 tarihlerinde (geç başvuru günlerinde ) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.



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