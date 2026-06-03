Renault Haziran fiyatlarını açıkladı: Duster’a zam geldi
Renault, Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Yeni Duster, Megane ve Austral modellerinin Haziran fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Haziran 2026 fiyat listesi…
- Yeni Clio evolution plus 1.830.000 TL, esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL'den satılıyor.
- Önceki nesil Clio'nun Haziran fiyatı 1.750.000 TL oldu.
- R5 E-TECH ELEKTRİKLİ modellerinde Mayıs ve Haziran fiyatları aynı kaldı.
- Austral'in iki modelinde Mayıs ayına göre fiyat artışı görüldü.
- Renault Duster modellerinde versiyona göre 40 bin TL ile 90 bin TL arasında fiyat artışı oldu.
- Megane Sedan modellerinde zam yapılmadı.
Haziran ayında, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı.
RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (HAZİRAN 2026)
Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. Nisan ayının ardından Mayıs ayında da fiyat artışı olan Clio’ya Haziran ayında zam yapılmadı.
Yeni Clio evolution plus Haziran ayında da 1.830.000 TL’den satılıyor.
esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.
Önceki nesil Clio ise Mayıs ayında 1.735.000 TL’den satılırken Haziran ayında fiyatı 1.750.000 TL oldu.
HAZİRAN AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ
|MODEL
|MAYIS FİYATI
|HAZİRAN FİYATI
|FARK
|R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV40 120hp - 2025 MY
|1.886.000 TL
|1.886.000 TL
|0 TL
|R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp - 2025 MY
|1.938.000 TL
|1.938.000 TL
|0 TL
|R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp -
|2.101.000 TL
|2.101.000 TL
|0 TL
|CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp -
|2.156.000 TL
|2.156.000 TL
|0 TL
|MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -
|2.386.000 TL
|2.386.000 TL
|0 TL
|MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Esprit Alpine EV60 220 hp -
|2.486.000 TL
|2.486.000 TL
|0 TL
|AUSTRAL techno mild hybrid 150 hp auto
|2.626.000 TL
|2.699.000 TL
|73.000 TL
|AUSTRAL esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|3.056.000 TL
|3.130.000 TL
|74.000 TL
|RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY
|3.748.000 TL
|3.748.000 TL
|0 TL
|SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|3.490.000 TL
|0 TL
RENAULT DUSTER HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ
Renault’un Duster modelinde versiyonuna göre 40 bin TL ile 90 bin TL arasında fiyat artışı yapıldı.
|MODEL
|MAYIS FİYATI
|HAZİRAN FİYATI
|FARK
|Evolution Eco-G 120 hp
|1.825.000 TL
|1.865.000 TL
|40.000 TL
|Evolution Turbo Tce EDC 145 hp
|2.010.000 TL
|2.010.000 TL
|0 TL
|Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.715.000 TL
|2.805.000 TL
|90.000 TL
|Techno Turbo Tce EDC 145 hp
|2.080.000 TL
|2.080.000 TL
|0 TL
|Techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|2.530.000 TL
|2.570.000 TL
|40.000 TL
|Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.750.000 TL
|2.840.000 TL
|90.000 TL
MEGANE SEDAN HAZİRAN AYI FİYATLARI
Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da zam yapılmadı.
|MODEL
|MAYIS FİYATI
|HAZİRAN FİYATI
|FARK
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.791.000 TL
|1.791.000 TL
|0 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.160.000 TL
|2.160.000 TL
|0 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.325.000 TL
|2.325.000 TL
|0 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|2.699.000 TL
|0 TL