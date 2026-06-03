Çinli otomobil devi BYD, Haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Haziran ayında geçerli olan fiyat listesine göre 4 milyon TL altında model kalmadı.

Şubat ayında 8 modelle Türkiye pazarında yer alan BYD, ilk olarak Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında ise model sayısı 4’e düştü.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin modelleri de Mart ayından itibaren Türkiye’de satılmıyor.



Son olarak Mayıs ayında ise markanın sevilen modellerden biri olan Atto 3 listeden çıkarıldı.

Çinli markanın 2026 yılı Haziran ayı fiyat listesinde 4 model kaldı ve artık 4 milyon TL altında araç yok.



Marka Mayıs ayının ardından Haziran ayında da satışta kalan modellerine zam yapmadı.



İşte 1 Haziran itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Haziran fiyatı - Kampanyalı fiyat)

Model Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 4.077.000 BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence 4.190.000 BYD HAN 380 kW AWD Executive 4.873.000 4.573.000 BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.418.000

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