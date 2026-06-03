BYD, Haziran fiyatlarını açıkladı: 4 milyon TL altında model kalmadı
Çinli otomobil devi BYD, Haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Haziran ayında geçerli olan fiyat listesine göre 4 milyon TL altında model kalmadı.
- BYD, Şubat ayında 8 modelle başladığı Türkiye pazarında Mart'ta 5'e, Mayıs'ta ise 4 modele indirdi.
- BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin modelleri Mart'tan itibaren satılmıyor.
- Mayıs ayında BYD Atto 3 de listeden çıkarıldı.
- 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla BYD'nin Türkiye pazarında 4 modeli kaldı ve tüm araçlar 4 milyon TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.
- BYD, Mayıs ayının ardından Haziran ayında da satışta kalan modellerine zam yapmadı.
- Haziran 2026 itibarıyla BYD modellerinin liste fiyatları: BYD SEAL 4.077.000 TL, BYD SEALION 7 4.190.000 TL, BYD HAN 4.873.000 TL (kampanyalı 4.573.000 TL), BYD TANG 5.418.000 TL.
Şubat ayında 8 modelle Türkiye pazarında yer alan BYD, ilk olarak Mart ayında model sayısını 5’e, Mayıs ayında ise model sayısı 4’e düştü.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin modelleri de Mart ayından itibaren Türkiye’de satılmıyor.
Son olarak Mayıs ayında ise markanın sevilen modellerden biri olan Atto 3 listeden çıkarıldı.
Çinli markanın 2026 yılı Haziran ayı fiyat listesinde 4 model kaldı ve artık 4 milyon TL altında araç yok.
Marka Mayıs ayının ardından Haziran ayında da satışta kalan modellerine zam yapmadı.
İşte 1 Haziran itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Haziran fiyatı - Kampanyalı fiyat)
|Model
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|BYD SEAL 390 kW AWD
|Excellence
|4.077.000
|BYD SEALION 7 390 kW AWD
|Excellence
|4.190.000
|BYD HAN 380 kW AWD
|Executive
|4.873.000
|4.573.000
|BYD TANG 380 kW AWD
|Flagship
|5.418.000