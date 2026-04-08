Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Rumen futbolcunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun hayatını kaybetmesinin ardından duygularını paylaştı. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, tedavi gördüğü hastanede 7 Nisan akşamı vefat etti.

Teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Diego Simeone, 80 yaşında hayatını kaybeden meslektaşı Mircea Lucescu ile olan geçmişine değindi.

Diego Simeone

"LUCESCU İLE ÇOK GÜZEL ANILARIM VAR"

Lucescu'nun kariyerinin başlarında kendisine sahip çıktığını belirten Arjantinli çalıştırıcı, "Pisa'daki ilk günlerimi hatırlıyorum; beni sık sık evine götürür, birlikte öğle yemeği yerdik. Lucescu beni korurdu çünkü ben hâlâ bir çocuktum. Hem karakteri hem de teknik adamlığıyla ilgili çok güzel anılarım var. Rakamlar zaten her şeyi anlatıyor. Daha sonra Inter'de yeniden birlikte çalıştık; o dönem çok iyi geçmedi ama o her zaman her zaman çok açık sözlü, mütevazı ve çok sıcak kalpli bir insandı" dedi.

Mircea Lucescu

Simeone ile Lucescu'nun yolları ilk olarak İtalyan ekibi Pisa'da kesişmiş, yıllar sonra Serie A devi Inter'de yeniden aynı takımda buluşmuşlardı.

