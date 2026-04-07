Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu, hayatını kaybetti. Türkiye'de A Milli Futbol Takımı başta olmak üzere Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran, kariyerinde onlarca kupası bulunan efsane teknik adam, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve tedaviye cevap vermeyen 80 yaşındaki Lucescu'nun durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtilmişti. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanan ve durumu ciddiyeti olan Lucescu, hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA TAZİYE MESAJI

Siyah beyazlılardan yayımlanan taziye mesajında, "Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan yayımlanan mesajda ise "Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu." denildi.

SON MAÇINA TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKTI

Lucescu yönetimindeki Romanya, 26 Mart'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Mircea Lucescu, 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren hastanede tedavi gören tecrübeli teknik direktörün durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

BİRÇOK TAKIMDA KUPALAR KAZANDI

Romanya ve Ukrayna'da birçok kez yılın teknik direktörü ödülüne layık görülen Lucescu, çalıştırdığı 7 takımda şampiyonluk sevinci yaşadı.

En önemli başarılarını gösterdiği Shakhtar Donetsk'te 8 kez şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş, Dinamo Bükreş ve Rapid Bükreş'te ise birer kez ligi zirvede tamamladı. Rumen teknik adam, İtalya'nın Brescia ve Romanya'nın Corvinul Hunedoara takımlarıyla ise ikinci ligde şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Galatasaray ile 2000'de UEFA Süper Kupa kazanan Lucescu, 2008-2009 sezonunda ise Shakhtar Donetsk'in başında UEFA Kupası zaferi elde etti.

Lucescu, milli takım düzeyinde ise Romanya (1981-1986) ve Türkiye'de (2017-19) görev aldı.

