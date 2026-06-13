Ücret veya izin verilmeli! KDK’den mesai dışı eğitim için kritik tavsiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında yapılan hizmet içi eğitimlerin “fazla çalışma” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararda, bu sürenin karşılığında personele izin kullandırılması, bunun mümkün olmaması halinde ise mesai ücreti ödenmesi gerektiği vurgulandı.
- KDK, acil tıp uzmanının mesai saatleri dışında katıldığı 8 saatlik hizmet içi eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul etti.
- KDK, Sağlık Bakanlığı'na başvurucuya izin kullandırılması ya da mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.
- Kararda, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasındaki dengenin korunması gerektiğine işaret edildi.
- Fazla çalışma karşılığı izinlerin aynı yıl içinde kullandırılmasının yerinde olacağı belirtildi.
- İzin kullanımının mümkün olmadığı hallerde ücret ödemesi yapılması gerektiği, aksi takdirde Anayasa'nın angarya yasağı ve emeğin karşılığı hükümlerine aykırılık teşkil edeceği ifade edildi.
KDK'nin kararına göre, bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışan kişi, görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik eğitime katıldı.
Eğitimin mesai saatleri dışında yapıldığını, eğitim kapsamındaki görevlendirmeye istinaden herhangi bir ödeme ya da izin kullanımı hakkı tanınmadığını belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.
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Mesai saatleri dışındaki eğitimi "fazla çalışma" olarak kabul eden KDK, başvurucuya izin kullandırılması, bu mümkün değilse fazla mesai ücretinin ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.
KARARDAN
KDK'nin kararında, başvurucunun 8 saatlik eğitime katıldığı, bu eğitimin başvuranın mesai saatleri dışında gerçekleştiği, söz konusu eğitimin mesleki bilgi ve becerinin tazelenmesine yönelik hizmet içi eğitim kapsamında olduğu ifade edildi.
Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yoğunluğu göz önüne alındığında, personelin dinlenme hakkı ile çalışma verimliliği arasında denge kurulması ve bunun korunması gerektiğine işaret edilen kararda, fazla çalışma kapsamında hak kazanılan izinlerin de aynı yıl içerisinde kullandırılmasının yerinde olacağı kaydedildi.
Fazla mesailerin kullanımı konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilen kararda, fazla mesai karşılığı izin kullanımının mümkün olmadığı hallerde çalışana ücret ödemesi yapılması gerektiği bildirildi.
Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadeleri kullanıldı.