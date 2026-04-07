Kimya ve boya sektörünün önde gelen şirketlerinden Polisan Holding'in satışına onay çıktı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX, Polisan Holding'in yeni sahibi oldu.

Polisan Holding'in yaz aylarında başlayan satış süreci, tamamlandı. Rekabet Kurulu'nun satışa onay vermesinin ardından, dev şirketin satışı resmiyet kazandı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emekli maaşları ne kadar artacak? İşte milyonları temmuzda bekleyen zam

YÜKSEL YILDIRIM'IN ŞİRKETİ ALDI

Polisan Holding bünyesinde halihazırda yüzde 77,72 oranında payı elinde bulunduran Bitlis Ailesi, haklarını Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX'e devretti.

Türkiye'nin boya devi Polisan satıldı! Yeni sahibi de tanıdık

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Polisan Holding'ten konuya dair KAP açıklaması da yapıdı. 6 Nisan 2026 tarihinde yapılan açıklamada, "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir." denildi.

Satış sürecine dair finansal verilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası